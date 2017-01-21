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Виталий «V1lat» Волочай: Чем Dota Pit крут, так это питанием для команд и стафа

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился впечатлениями от организации турнира Dota Pit Season 5.


Стоит отметить, что игроки команд жалуются на плохие компьютеры на турнире. Трансляции игр проходят с задержками и частыми паузами.

Dota Pit League Season 5 пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд чемпионата составит 125 000 долларов.

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