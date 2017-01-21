Виталий «V1lat» Волочай: Чем Dota Pit крут, так это питанием для команд и стафа
Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился впечатлениями от организации турнира Dota Pit Season 5.
Дело не в организаторах, а в подрядчике который отвечает за технику и камеры. Вот эти ребята човсем никакие.— Vitalii Volochai (@v1lat) 21 января 2017 г.
Жаль Дотапит https://t.co/5tpLE3D0TF
Чем @DotaPit крут, так это питанием для команд и стафа.— Vitalii Volochai (@v1lat) 21 января 2017 г.
Лучшем чем на любом мажоре или ТИ. Разве что на Эпицентре было также круто! 👍
Стоит отметить, что игроки команд жалуются на плохие компьютеры на турнире. Трансляции игр проходят с задержками и частыми паузами.
Dota Pit League Season 5 пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд чемпионата составит 125 000 долларов.
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