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Евгений Гараничев: Не понимал, почему допускаю ошибки

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.

«Не понимал, почему допускаю ошибки. Лежал, стрелял, все обрабатывал — и спусковой крючок, и мишени держал. В итоге смог сосредоточиться и закрыть все мишени. Успокоился после двух ошибок на лежке и дальше шел по дистанции, не думая о стрельбе.

Бежалось тяжеловато, приходилось терпеть. Антон Шипулин поддерживал нас, ехал с нами в автобусе, тренировался, сказал напутственные слова, — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

Антерсельва (Италия)

6-й этап

Эстафета

Мужчины

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2 (0+7)

2. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)

3. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)


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