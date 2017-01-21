Евгений Гараничев: Не понимал, почему допускаю ошибки
Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился
впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).
Напомним, что сборная России заняла третье место.
«Не понимал, почему допускаю ошибки. Лежал, стрелял, все обрабатывал — и спусковой крючок, и мишени держал. В итоге смог сосредоточиться и закрыть все мишени. Успокоился после двух ошибок на лежке и дальше шел по дистанции, не думая о стрельбе.
Бежалось тяжеловато, приходилось терпеть. Антон Шипулин поддерживал нас, ехал с нами в автобусе, тренировался, сказал напутственные слова, — цитирует Гараничева «Матч ТВ».
Кубок мира
Антерсельва (Италия)
Эстафета
Мужчины
1.
Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2
(0+7)
2.
Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес
Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)
4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)