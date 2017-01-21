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Хельмут Марко: На месте «Мерседеса» стали бы тренировать молодого гонщика

Источник:  F1i.comКомментарии

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что на месте «Мерседеса» выбрал бы на замену чемпиону мира Нико Росбергу немца Паскаля Верляйна, а не финна Валттери Боттаса.

«Мы бы поступили по-другому, – приводит F1i.com слова Марко. – Мы бы стали тренировать молодого гонщика. Если не рискуешь, становится скучно».

Напомним, 22-летний Верляйн, дебютировавший в Формуле-1 в прошлом сезоне также претендовал на место призового пилота в «Мерседесе», однако руководство немецкой команды выбрало более опытного – 27-летнего Боттаса, который на протяжении четырех лет выступал в «Уильямсе».

Добавим, что Верляйн проведет предстоящий сезон в «Заубере».

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