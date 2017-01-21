Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски много

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал достижение, которое он установил сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время 31-летний форвард сравнял счет ударом со штрафного. Он забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и обогнал сэра Бобби Чарльтона, у которого 249 голов. Таким образом, Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Это означает чертовски много, - приводит слова игрока BBC Sport. – Для меня это большая честь, я очень горжусь. Хотя сложно сейчас быть довольным результатом.И все же я горд и надеюсь, это не последнее достижение. Футболисты, выступавшие в «МЮ» были мирового класса. Я горд тем, что защищаю цвета этой команды».