Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски много
Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал достижение, которое он установил сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).
Напомним, в компенсированное ко второму тайму время 31-летний форвард сравнял счет ударом со штрафного. Он забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и обогнал сэра Бобби Чарльтона, у которого 249 голов. Таким образом, Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
«Это означает чертовски много, - приводит слова игрока BBC Sport. – Для меня это большая честь, я очень горжусь. Хотя сложно сейчас быть довольным результатом.И все же я горд и надеюсь, это не последнее достижение. Футболисты, выступавшие в «МЮ» были мирового класса. Я горд тем, что защищаю цвета этой команды».
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция