Максим Цветков: Все привыкли, что эстафету завершает Шипулин, но теперь у нас есть другой Антон

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.

«Гонка 20 января была тяжелой. Встал, почувствовал боль в мышцах. Первый круг, когда шли в толпе, я решил выйти вперед, чтобы не было никаких поломок. На втором было свободнее, я встал за спину ребятам и просто сработал чисто на рубеже.

Не бежит Антон Шипулин. Все привыкли, что он завершает эстафету, теперь у нас есть другой Антон (Бабиков), - цитирует Цветкова «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

Антерсельва (Италия)

6-й этап

Эстафета

Мужчины

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2 (0+7)

2. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)

3. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)