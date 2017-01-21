Максим Цветков: Все привыкли, что эстафету завершает Шипулин, но теперь у нас есть другой Антон
Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями
после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что
сборная России заняла третье место.
«Гонка 20 января была тяжелой. Встал, почувствовал боль в мышцах. Первый круг, когда шли в толпе, я решил выйти вперед, чтобы не было никаких поломок. На втором было свободнее, я встал за спину ребятам и просто сработал чисто на рубеже.
Не бежит Антон Шипулин. Все привыкли, что он завершает эстафету, теперь у нас есть другой Антон (Бабиков), - цитирует Цветкова «Матч ТВ».
Кубок мира по биатлону
Антерсельва (Италия)
6-й этап
Эстафета
Мужчины
1.
Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2
(0+7)
2.
Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе, Эмиль
Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)
3. Россия (Максим Цветков,
Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9)
4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)