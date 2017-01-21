У Семеновой и Аблязина родился ребенок
В семье российских
гимнастов Ксении Семеновой и Дениса Аблязина родился ребенок, сообщает
пресс-служба Олимпийского комитета России.
«Пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Денис Аблязин стал отцом! Наши поздравления и лучшие пожелания новоиспеченным родителям!», – написали в твиттере ОКР.
Пятикратный призер Олимпийских Игр, гимнаст Денис Аблязин стал отцом! Наши поздравления и лучшие пожелания новоиспеченным родителям! 👪👶 pic.twitter.com/oY2eXFn7Dj— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 января 2017 г.
24-летняя Семенова завершила карьеру в 2012 году. Она выиграла два золота чемпионата мира: в 2007 году в Штутгарте на брусьях и 2010 году в Роттердаме в командном первенстве.
24-летний Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр. В 2012 году в Лондоне он выиграл серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на счету Аблязина три медали: серебро в командном первенстве и опорном прыжке, а также бронза в упражнениях на кольцах.