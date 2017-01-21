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У Семеновой и Аблязина родился ребенок

Источник:  ОКРКомментарии

В семье российских гимнастов Ксении Семеновой и Дениса Аблязина родился ребенок, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Денис Аблязин стал отцом! Наши поздравления и лучшие пожелания новоиспеченным родителям!», – написали в твиттере ОКР.

24-летняя Семенова завершила карьеру в 2012 году. Она выиграла два золота чемпионата мира: в 2007 году в Штутгарте на брусьях и 2010 году в Роттердаме в командном первенстве.

24-летний Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр. В 2012 году в Лондоне он выиграл серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на счету Аблязина три медали: серебро в командном первенстве и опорном прыжке, а также бронза в упражнениях на кольцах.

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