Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьих
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью со «Сток Сити» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.
«Это была большая игра, в которой обе команды с самого начала стремились победить, - приводит слова португальского специалиста BBC Sport. - Но после 25-й минуты одна команда пыталась играть на победу, а другая пыталась обороняться, что она делала удивительно хорошо. Они показали большую работоспособность и сделали все, чтобы остановить нас. Мы же сделали все, что добиться своего. Мы упустили невероятные шансы. Попадали в штангу, их вратарь спасал и в итоге - ничья. Для атакующей игры, которую мы показываем, у нас слишком много ничьих».
Комментируя достижение Уэйна Руни, который забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, Моуринью сказал: «Рекорд есть рекорд. Это достижение самого большого клуба в Англии и одного из самых больших в мире. До Руни этот рекорд принадлежал легенде английского футбола (сэру Бобби Чарльтону - прим. ред.). Теперь Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед».
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция