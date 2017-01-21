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Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьих

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью со «Сток Сити» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Это была большая игра, в которой обе команды с самого начала стремились победить, - приводит слова португальского специалиста BBC Sport. - Но после 25-й минуты одна команда пыталась играть на победу, а другая пыталась обороняться, что она делала удивительно хорошо. Они показали большую работоспособность и сделали все, чтобы остановить нас. Мы же сделали все, что добиться своего. Мы упустили невероятные шансы. Попадали в штангу, их вратарь спасал и в итоге - ничья. Для атакующей игры, которую мы показываем, у нас слишком много ничьих».

Комментируя достижение Уэйна Руни, который забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, Моуринью сказал: «Рекорд есть рекорд. Это достижение самого большого клуба в Англии и одного из самых больших в мире. До Руни этот рекорд принадлежал легенде английского футбола (сэру Бобби Чарльтону - прим. ред.). Теперь Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед». 

Матч

Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)

Голы

Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).

Состав

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович

Предупреждения:

Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

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