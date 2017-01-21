Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьих

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью со «Сток Сити» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Это была большая игра, в которой обе команды с самого начала стремились победить, - приводит слова португальского специалиста BBC Sport. - Но после 25-й минуты одна команда пыталась играть на победу, а другая пыталась обороняться, что она делала удивительно хорошо. Они показали большую работоспособность и сделали все, чтобы остановить нас. Мы же сделали все, что добиться своего. Мы упустили невероятные шансы. Попадали в штангу, их вратарь спасал и в итоге - ничья. Для атакующей игры, которую мы показываем, у нас слишком много ничьих».

Комментируя достижение Уэйна Руни, который забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, Моуринью сказал: «Рекорд есть рекорд. Это достижение самого большого клуба в Англии и одного из самых больших в мире. До Руни этот рекорд принадлежал легенде английского футбола (сэру Бобби Чарльтону - прим. ред.). Теперь Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед».