Юношеская сборная России стала победителем Мемориала Гранаткина
Юношеская сборная России в финале Мемориала Гранаткина победила
сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0.
В
составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.
Напомним,
в матче за третье место сборная Санкт-Петербурга одержала победу над Грецией (4:2).
29-й
международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21
января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999
года рождения и младше.
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