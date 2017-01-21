Маурисио Почеттино: Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино перед матчем 22-м тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» сравнил
два клуба.
«Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити», – приводит Daily Mail слова Почеттино. – Фанаты «Тоттенхэма» были значимее. Хотя это правда, что у «Манчестер Сити» другая философия. Я не говорю об уровне, они просто идут абсолютно другим путем. Разные клубы, разная философия, разные принципы бизнеса – все отличается. Трудно оценить разницу, потому что мы находимся в совершенно другом измерении.
Отметим, что «Манчестер Сити» был основан в 1880 году, на два года раньше «Тоттенхэма», но «шпоры» завоевали на три титула больше.
Матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» пройдет 21 января на «Этихад Стэдиум». Начало – 20:30 (мск).
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)2-й тайм
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Отаменди, Клиши (Стоунз, 84), Сабалета, Туре, Сане, Стерлинг (Габриэл, 82), де Брюйне, Силва, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Роуз, Уокер, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция