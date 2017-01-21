Маурисио Почеттино: Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем 22-м тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» сравнил два клуба.

«Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити», – приводит Daily Mail слова Почеттино. – Фанаты «Тоттенхэма» были значимее. Хотя это правда, что у «Манчестер Сити» другая философия. Я не говорю об уровне, они просто идут абсолютно другим путем. Разные клубы, разная философия, разные принципы бизнеса – все отличается. Трудно оценить разницу, потому что мы находимся в совершенно другом измерении.

Отметим, что «Манчестер Сити» был основан в 1880 году, на два года раньше «Тоттенхэма», но «шпоры» завоевали на три титула больше.

Матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» пройдет 21 января на «Этихад Стэдиум». Начало – 20:30 (мск).