Гана обыграла Мали и обеспечила себе выход в 1/4 финала на Кубке африканских наций
Матч второго тура группового турнира Кубка африканских наций
между сборными Ганы и Мали завершился победой Ганы. Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч забил Асамоа Гьян. Гана набрала шесть очков и лидирует в группе D. Этот результат обеспечил ей место в 1/4 финала. У Мали одно очко и третье место.
Кубок африканских наций
Группа D
2-й тур
Матч
Голы
Гьян 21 (1:0).
Состав
Гана: Разак, Аффул, Амарти, Ачимпонг, Бой, Атсу, Парти, Вакасо, Айю А., Айю Д. (Аква, 90), Гьян (Агеманг-Баду, 82)
Мали: Сиссоко, Траоре Х., Кулибали С., Кулибали О., Вагуэ, Н'Диай М., Силла, Ятабаре С. (Биссума, 46), Сако, Марега (Кулибали К., 79), Ятабаре М. (Думбия, 63)
Предупреждения:
Гьян, 82 - нет
Судья:
Мехди Абид Чареф (Алжир)
Место и дата
21 января 19:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция
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