Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гана обыграла Мали и обеспечила себе выход в 1/4 финала на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Ганы и Мали завершился победой Ганы. Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч забил Асамоа Гьян. Гана набрала шесть очков и лидирует в группе D. Этот результат обеспечил ей место в 1/4 финала. У Мали одно очко и третье место.

Кубок африканских наций

Группа D

2-й тур

Матч

Гана - Мали - 1:0 (1:0)

Голы

Гьян 21 (1:0).

Состав

Гана: Разак, Аффул, Амарти, Ачимпонг, Бой, Атсу, Парти, Вакасо, Айю А., Айю Д. (Аква, 90), Гьян (Агеманг-Баду, 82)

Мали: Сиссоко, Траоре Х., Кулибали С., Кулибали О., Вагуэ, Н'Диай М., Силла, Ятабаре С. (Биссума, 46), Сако, Марега (Кулибали К., 79), Ятабаре М. (Думбия, 63)

Предупреждения:

Гьян, 82 - нет

Судья:

Мехди Абид Чареф (Алжир)

Место и дата

21 января 19:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских нацийМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Марокко и Того завершился победой марокканцев. Итоговый счет матча – 3:1.Кот-д’Ивуар сыграл вничью с ДР Конго на Кубке африканских нацийВ матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот-д’Ивуара сыграла вничью с ДР Конго (2:2).Сенегал победил Зимбабве на Кубке африканских нацийВ матче второго тура группового раунда Кубка Африканский Наций сборная Сенегала обыграла команду Зимбабве со счетом 2:0.Тунис обыграл Алжир на Кубке АфрикиСборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки.Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских нацийМатч группового турнира Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Гвинеи-Биссау завершился победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:1.Габон и Буркина-Фасо сыграли вничью, Обамеянг забил второй мяч на Кубке АфрикиМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Габона и Буркина-Фасо завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских нацийФутболисты сборной Ганы нанесли поражение команде Уганы в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.Сборная Марокко проиграла команде ДР КонгоСборная Демократической Республики Конго нанесла поражение Марокко в матче групповой стадии Кубка африканских наций-2017.Кот-д'Ивуар и Того сыграли вничью на Кубке африканских нацийМатч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Того завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Матип может пропустить шесть матчей «Ливерпуля» из-за отказа играть на Кубке африканских нацийЗащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет принять участие в ближайших матчах своей команды. Причина – разногласия с камерунской федерацией футбола.Марез помог Алжиру уйти от поражения в матче с Зимбабве на Кубке АфрикиСборные Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Кубка Африки на «Стад де Франсвиль» в Габоне.Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских нацийМатч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Камеруна завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Гол Обамеянга не помог Габону обыграть Гвинею-Биссау на Кубке АфрикиСтартовый матч Кубка африканских наций между сборными Габона и Гвинеи-Биссау завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.И пусть Европа подождет! Что нужно знать о Кубке АфрикиИ пусть Европа подождет! Что нужно знать о Кубке Африки«ССФ» рассказывает, ради каких игроков стоит смотреть этот турнир.Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017В субботу в Габоне начнется, возможно, самый красочный и экзотический турнир на планете – Кубок Африки, победитель которого летом приедет вИгрокам, отказавшимся от участия в Кубке африканских наций, грозит дисквалификация от ФИФАФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от вызова в свои сборные на Кубок африканских наций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских нацийПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций-2017, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке АфрикиСемь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период проведения турнира.Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’ИвуараПолузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Главные новости
Футбол
Директор Мемориала Гранаткина Дмитрий Шнейдер: На следующем турнире хотим собрать выпускников - Бирхоффа, Кантона, Канчельскиса
Футбол
Михаил Галактионов: На Мемориале Гранаткина надо корректировать сроки и количество команд
Футбол
Никита Симонян: Будем думать над тем, чтобы пригласить на Мемориал Гранаткина топовые сборные
Легкая атлетика
Бывший тренер Дмитриева: Участием в фильме ARD Андрей хочет привлечь к себе внимание
Футбол
Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»
Футбол
Гана обыграла Мали и обеспечила себе выход в 1/4 финала на Кубке африканских наций
Футбол
Юношеская сборная России стала победителем Мемориала Гранаткина
Футбол
Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьих
Футбол
Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски много
все новости
Мали
Маликалендарьстатистика
Гана
Ганакалендарьстатистика
Кубок африканских наций
Кубок африканских нацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости