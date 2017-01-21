Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»

Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всех

Президент РФС Виталий Мутко считает, что трансфер Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола в случае, если ФИФА установит факт манипуляций при совершении сделки.