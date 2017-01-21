Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»
Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».
В составе парижан дубль сделал Эдинсон Кавани. «ПСЖ» набрал 45
очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нанта» 25 очков и 11-е
место.
Чемпионат Франции. Лига 1
21-й тур
Матч
Голы
Кавани 21 (0:1). Кавани 65 (0:2).
Состав
Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Карлос, Лима, Роньер, Илоки (Пардо, 46), Арит (Томассон, 75), Жийе, Бамму (Степински, 69), Сала
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Тиаго Силва, Менье, Вератти (Рабьо, 76), Дракслер (Ди Мария, 69), Матюиди, Мотта, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 83)
Предупреждения:
Карлос, 65; Пардо, 70 - Вератти, 30
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
21 января 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
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