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Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

В составе парижан дубль сделал Эдинсон Кавани. «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает третье место в чемпионате Франции. У «Нанта» 25 очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

Матч

Нант - ПСЖ - 0:2 (0:1)

Голы

Кавани 21 (0:1). Кавани 65 (0:2).

Состав

Нант: Дюпе, Дюбуа, Джиджи, Карлос, Лима, Роньер, Илоки (Пардо, 46), Арит (Томассон, 75), Жийе, Бамму (Степински, 69), Сала

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Тиаго Силва, Менье, Вератти (Рабьо, 76), Дракслер (Ди Мария, 69), Матюиди, Мотта, Лукас, Кавани (Бен Арфа, 83)

Предупреждения:

Карлос, 65; Пардо, 70 - Вератти, 30

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

21 января 19:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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