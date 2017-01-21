Илья Ковальчук: Хорошо, что на «Матче звезд» теперь не проводят все в один день

Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что ему нравится атмосфера на этом мероприятии.

«Здесь классная атмосфера. Все знают, что в Уфе очень любят хоккей, поэтому полный стадион, много детей. Если сравнить со звездным матчем НХЛ? У нас было отличие в том, что раньше все проходило в один день. А сейчас эту «изюминку» убрали. Это хорошо – есть время расслабиться, пообщаться с ребятами. Тяжело, когда все наваливалось в один день», - сказал Ковальчук.

Напомним, ранее Восточная конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в решающем матче.



