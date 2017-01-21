Илья Ковальчук: Хорошо, что на «Матче звезд» теперь не проводят все в один день
Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд»
КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что ему нравится
атмосфера на этом мероприятии.
«Здесь классная атмосфера. Все знают, что в Уфе очень любят
хоккей, поэтому полный стадион, много детей. Если сравнить со звездным матчем
НХЛ? У нас было отличие в том, что раньше все проходило в один день. А сейчас
эту «изюминку» убрали. Это хорошо – есть время расслабиться, пообщаться с
ребятами. Тяжело, когда все наваливалось в один день», - сказал Ковальчук.
Напомним, ранее Восточная конференция одержала
победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в
Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В
полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а
также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в
решающем матче.