Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение нападающего команды Уэйна Руни.
Сравняв сегодня счет в гостевой игре 22-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (1:1), 31-летний форвард забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед». Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив сэра Бобби Чарльтона.
«Хотел бы высказать мои огромные поздравления Уэйну, который достиг этого рубежа. Он побил рекорд, державшийся более 40 лет. Уэйн заслужил место в истории великого клуба и я уверен, что он продолжит забивать много голов», - приводит слова Фергюсона BBC Sport.
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция