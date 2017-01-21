Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение нападающего команды Уэйна Руни.

Сравняв сегодня счет в гостевой игре 22-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (1:1), 31-летний форвард забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед». Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив сэра Бобби Чарльтона.

«Хотел бы высказать мои огромные поздравления Уэйну, который достиг этого рубежа. Он побил рекорд, державшийся более 40 лет. Уэйн заслужил место в истории великого клуба и я уверен, что он продолжит забивать много голов», - приводит слова Фергюсона BBC Sport.