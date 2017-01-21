Илья Ковальчук: В команде дивизиона Боброва только трое русских. Попрактикуем английский язык

Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился ожиданиями от матча за команду дивизиона Боброва.

- Что скажете о своей команде дивизиона Боброва?

- У нас там только трое русских. Попрактикуем, значит, английский язык. А вообще я тут что-то на лавке засиделся. Ноги забились. Мы потом полетим на матч в «Сочи». Игра уже в понедельник! Она покажет, хватило ли мне сил, - сказал Ковальчук.

Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в решающем матче.