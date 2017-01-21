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Илья Ковальчук: В команде дивизиона Боброва только трое русских. Попрактикуем английский язык

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился ожиданиями от матча за команду дивизиона Боброва.

- Что скажете о своей команде дивизиона Боброва?

- У нас там только трое русских. Попрактикуем, значит, английский язык. А вообще я тут что-то на лавке засиделся. Ноги забились. Мы потом полетим на матч в «Сочи». Игра уже в понедельник! Она покажет, хватило ли мне сил, - сказал Ковальчук.

Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в решающем матче.

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