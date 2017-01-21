Денис Истомин: После победы над Джоковичем не хотелось проигрывать в трех сетах

117-я ракетка мира Денис Истомин прокомментировал победу над Пабло Каррено-Бустой из Испании (6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2) в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«После победы над Новаком психологически было непросто. Каррено – также отличный игрок, но я имею в виду то, что, выиграв у Новака, не хотелось проигрывать в трех сетах, чтобы потом все говорили, что я никакой.

Я хорошо восстановился и был готов к матчу. Думаю, я играл хорошо. Условия, конечно, сильно отличались. Центральный корт намного более медленный, чем тот, на котором мы играли. Поэтому прием работал не так хорошо, а Каррено отлично подает. В итоге, я доволен, что победил.

Я не размышлял слишком много о победе над Новаком. Да, я выиграл, но мне нужно снова играть. Так что я старался думать о следующем матче, а не о том, кого я победил. Как я уже говорил, отмечать ту победу буду после. Пока же все внимание на игре, на том, чтобы стараться находить свой теннис в каждом матче и побеждать», – приводит слова Истомина официальный сайт Australian Open.

Напомним, во втором круге 30-летний Истомин, представляющий Узбекистан, выбил из борьбы на Australian Open действующего чемпиона Новака Джоковича.

В 1/8 финала соперником Истомина станет 15-й номер мирового рейтинга Григор Димитров.