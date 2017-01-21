Никита Симонян: Убежден, что на Мемориале Гранаткина победил футбол

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о завершившемся Мемориале Гранаткина-2017.

- От РФС хочу выразить благодарность всем командам, которые приняли участие. Я был знаком с Гранаткиным, это выдающаяся фигура в спорте. Он блистал как в футболе, так и в хоккее, и был избран первым вице-президентом ФИФА. Не бывает турнира без победителя и проигравших, но я убежден в том, что победил футбол и вы, любители футбола, - передает слова Симоняна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале турнира юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.