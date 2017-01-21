Павел Дацюк: Хотел проявить себя в конкурсах, но как-то не получилось
Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ
дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился впечатлениями после
мастер-шоу.
- Решили меня использовать по полной программе. На самом деле
приятно, что доверили мне эти конкурсы. Приятно их исполнять в такой атмосфере.
Я хотел проявить себя. Но это как-то не получилось.
- Да,
сборная Запада проиграла со счетом 2:5. А когда вы буллиты исполняли, то
показалось, на вас не было лица.
- Ну конечно, столько народу на тебя смотрят. Все ждут чего-то
необычного. Еще этот комментатор решил подкинуть дров… Вы думаете, так легко
исполнить бросок, когда к тебе приковано всеобщее внимание?, - сказал Дацюк
Напомним, ранее Восточная
конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на
Матче звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в
Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В
полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а
также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в
решающем матче.