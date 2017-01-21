Павел Дацюк: Отменить конкурс буллитов в КХЛ – неплохой вариант

Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он считает, что в НХЛ правильно решили отменить на аналогичном «Матче звезд» у себя конкурс буллитов, и что КХЛ неплохо перенять эту идею.

- Мы слышали, что НХЛ у себя отменяет конкурс буллитов.

- Да просто не очень легко придумать что-то новое. Показать мастерство на хорошей скорости. Да и вратари неловко чувствуют себя в такой ситуации. Ему что – ловить такой бросок или нет? Так что отменить этот конкурс – неплохой вариант.

А вот раньше бросали буллиты на выживание, кто из игроков останется до конца. И здорово для голкипера, сколько шайб подряд он поймает. Для него тоже есть смысл.

Вообще народ приходит посмотреть на мастеров. Это же «Матч звезд». А не на то, как игроки одевают разные костюмы. Это не примерочная, - сказал Дацюк.

Напомним, ранее Восточная конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в решающем матче.



