Павел Дацюк: Отменить конкурс буллитов в КХЛ – неплохой вариант
Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ
дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он считает, что в НХЛ правильно решили
отменить на аналогичном «Матче звезд» у себя конкурс буллитов, и что КХЛ неплохо перенять эту идею.
- Мы слышали,
что НХЛ у себя отменяет конкурс буллитов.
- Да просто не очень легко придумать что-то новое. Показать
мастерство на хорошей скорости. Да и вратари неловко чувствуют себя в такой
ситуации. Ему что – ловить такой бросок или нет? Так что отменить этот конкурс
– неплохой вариант.
А вот раньше бросали буллиты на выживание, кто из игроков
останется до конца. И здорово для голкипера, сколько шайб подряд он поймает.
Для него тоже есть смысл.
Вообще народ приходит посмотреть на мастеров. Это же «Матч звезд».
А не на то, как игроки одевают разные костюмы. Это не примерочная, - сказал Дацюк.
Напомним, ранее Восточная
конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на
Матче звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в
Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В
полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а
также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в
решающем матче.