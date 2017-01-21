Защитник молодежной команды «Зенита» Каккоев признан лучшим игроком Мемориала Гранаткина
По
итогам Мемориала Гранаткина-2017 были определены лучшие игроки турнира на всех
позициях.
Никита Каккоев (Россия) – самый ценный
игрок;
Фредерик Валах (Словакия) - лучший вратарь;
Станислав Уткин (Россия) - лучший защитник;
Айдос Орал (Казахстан) - лучший полузащитник;
Еркебулан Сейдахмет (Казахстан) - лучший нападающий;
Ефрем Вартанян (Санкт-Петербург) - лучший бомбардир (5 голов).
Напомним,
юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0.
В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.
29-й
международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21
января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999
года рождения и младше.
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