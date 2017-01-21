Екатерина Макарова: После победы на Олимпиаде я могу играть раскрепощенно и получать от этого удовольствие

34-я ракетка мира Екатерина Макарова после победы над Доминикой Цибулковой из Словакии (6:2, 6:7 (3:7), 6:3) в третьем круге Australian Open рассказала о том, что ее мотивирует продолжать карьеру.

«Раньше моей главной мотивацией были Олимпийские игры. Для меня было крайне важно выиграть любую медаль. Мне очень хотелось медаль, даже неважно какую. И я продолжала играть, потому что очень хотела на Олимпиаду. А после того, как мы выиграли там золото, я стала самым счастливым человеком в мире.

Теперь же все по-другому. Я получаю удовольствие от того, что могу играть раскрепощенно. Я просто радуюсь, что нахожусь здесь, играю в теннис в статусе олимпийской чемпионки. Я обязательно поиграю еще пару лет с этими эмоциями.

Раньше я была порой очень нервной. Я так сильно хотела медаль, что даже не знаю, как это объяснить. Я хотела этого больше всего в карьере. Теперь это произошло, и я просто счастлива и горжусь собой. Я стала получать больше удовольствия от тенниса, чем раньше.

Я побеждала на турнирах «Большого шлема» в паре и миксте, но это совсем другие эмоции. Возможно, потому что я из России, а в России Олимпийские игры имеют большое значение. В конце года мы побывали на многих мероприятиях, нам вручили правительственную награду. Так важна Олимпиада в России. Возможно, из-за этого я с детства хотела выиграть ее больше, чем «Большой шлем», – приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.

Напомним, что Макарова стала олимпийской чемпионкой в парном разряде вместе с Еленой Весниной.

Добавим, что в 1/8 финала 28-летняя российская теннисистка сыграет с девятой ракеткой мира Джоанной Контой из Великобритании.