Екатерина Макарова: После победы на Олимпиаде я могу играть раскрепощенно и получать от этого удовольствие
34-я ракетка мира
Екатерина Макарова после победы над Доминикой Цибулковой из Словакии (6:2, 6:7
(3:7), 6:3) в третьем круге Australian Open рассказала о том, что ее мотивирует продолжать карьеру.
«Раньше моей главной мотивацией были Олимпийские игры. Для меня было крайне важно выиграть любую медаль. Мне очень хотелось медаль, даже неважно какую. И я продолжала играть, потому что очень хотела на Олимпиаду. А после того, как мы выиграли там золото, я стала самым счастливым человеком в мире.
Теперь же все по-другому. Я получаю удовольствие от того, что могу играть раскрепощенно. Я просто радуюсь, что нахожусь здесь, играю в теннис в статусе олимпийской чемпионки. Я обязательно поиграю еще пару лет с этими эмоциями.
Раньше я была порой очень нервной. Я так сильно хотела медаль, что даже не знаю, как это объяснить. Я хотела этого больше всего в карьере. Теперь это произошло, и я просто счастлива и горжусь собой. Я стала получать больше удовольствия от тенниса, чем раньше.
Я побеждала на турнирах «Большого шлема» в паре и миксте, но это совсем другие эмоции. Возможно, потому что я из России, а в России Олимпийские игры имеют большое значение. В конце года мы побывали на многих мероприятиях, нам вручили правительственную награду. Так важна Олимпиада в России. Возможно, из-за этого я с детства хотела выиграть ее больше, чем «Большой шлем», – приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.
Напомним, что Макарова стала олимпийской чемпионкой в парном разряде вместе с Еленой Весниной.
Добавим, что в 1/8 финала 28-летняя российская теннисистка сыграет с девятой ракеткой мира Джоанной Контой из Великобритании.
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 7:6, 3:6
Место и дата
21 января 03:00, , Онлайн-трансляция