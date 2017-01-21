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Адонис Стивенсон может провести бой с Джо Смитом-младшим

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Канадский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон может провести бой против американца Джо Смита-младшего. Об этом сообщил промоутер канадца Ивон Мишель.

«Сейчас идут переговоры по этому поводу, и у нас кое-какие успехи. Да, до завершения переговоров пока далеко, нам нужно обсудить еще много деталей, но процесс пошел. Да, Адонис хочет биться с ним, он никогда не отказывается биться с тем, кого мы подбираем ему», - цитирует Мишеля  Boxingscene.com.

Также сообщается, что бой может пройти 29 апреля в Нью-Йорке. Стивенсон провел 29 боев в профессиональной карьере и победил в 28 из них при одном поражении. 23 раза он побеждал нокаутом. Смит побеждал 23 раза и один раз уступил, в его активе 19 побед нокаутом.

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