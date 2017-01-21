Бывший тренер Дмитриева: Участием в фильме ARD Андрей хочет привлечь к себе внимание

Бывший тренер бегуна Андрея Дмитриева Александр Гуков рассказал о спортсмене, который стал информатором в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике.

«Дмитриев – человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой. Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе.

Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы. Может быть, все из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек», – приводит ТАСС слова Гукова.

Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).