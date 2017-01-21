Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший тренер Дмитриева: Участием в фильме ARD Андрей хочет привлечь к себе внимание

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший тренер бегуна Андрея Дмитриева Александр Гуков рассказал о спортсмене, который стал информатором в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике.

«Дмитриев – человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой. Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе.

Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы. Может быть, все из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек», – приводит ТАСС слова Гукова.

Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Сильнов: Авторы фильмов ARD перечисляют бездоказательные фактыПервый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о том, чего ждет от нового фильма немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.Михаил Мамиашвили: Очередной фильм Зеппельта – это выход за рамки спортивных, этических и моральных нормПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.Змей о многих хвостах. Кто, как и почему разваливает олимпийское движениеЗмей о многих хвостах. Кто, как и почему разваливает олимпийское движениеАнтидопинговый заговор против России – лишь одно из проявлений главного спортивного скандала.В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлонуВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменовГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский высказался об участии российских спортсменов в соревнованиях по индивидуальным заявкам.Источник: Родченков опасается за свою жизньБывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории боится расправы, говорится в материале британского издания Daily Mail.Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.Дмитрий Шляхтин: Минспорт РФ не может оплачивать выезд спортсменов на соревнования не под флагом РоссииПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о предстоящей встрече с рабочей группой IAAF.Ричард Паунд: Отказ сборных от участия в ЧМ-2018 будет началом возможности лишения России турнираБывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член МОК Ричард Паунд считает, что вопрос с местом проведения чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России, может вновь оказаться открытым.Информация ПКР по второй части Отчета Независимого лица WADA МакларенаВо второй части Отчета Независимого лица Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) господина Макларена, опубликованном 09 декабря 2016 года, были упомянуты 6 российских спортсменов-паралимпийцев, а также содержалась информация о предполагаемом участии указанных лиц в схеме подмены проб на Паралимпийских играх в Сочи.Порридж вместо овсянкиПорридж вместо овсянкиЧлен сборной России Вячеслав Соколов рассказывает, чем занимаются легкоатлеты во время вынужденного отлучения от спорта.Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФСВрач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у ФИФА нет никаких претензий к РФС по теме допинга.Дмитрий Шляхтин: У ВФЛА сейчас нет средств на оплату тестирования спортсменовПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что федерация в настоящее время не располагает средствами на оплату тестирования спортсменов.Максим Дылдин: Я завершаю карьеру. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политикЧемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, объявил о завершении карьеры.Российский легкоатлет Дылдин по решению CAS дисквалифицирован на 4 годаСпортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации российского легкоатлета Максима Дылдина на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернетсяМинистерство спорта России опубликовало сегодня на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды страны на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.Светлана Журова: Вы нас под микроскопом рассматриваете, а мы «Тур де Ски» выигрываемОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об успехах российских спортсменов.Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключенийТрехкратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум выступил за дальнейшее ужесточение антидопинговой политики.Насри может быть дисквалифицирован за допинг на четыре годаПолузащитнику «Севильи» Самиру Насри, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»Россию продолжают третировать на спортивной политической арене.
Главные новости
Футбол
Директор Мемориала Гранаткина Дмитрий Шнейдер: На следующем турнире хотим собрать выпускников - Бирхоффа, Кантона, Канчельскиса
Футбол
Михаил Галактионов: На Мемориале Гранаткина надо корректировать сроки и количество команд

Футбол
Никита Симонян: Будем думать над тем, чтобы пригласить на Мемориал Гранаткина топовые сборные
Легкая атлетика
Бывший тренер Дмитриева: Участием в фильме ARD Андрей хочет привлечь к себе внимание
Футбол
Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»
Футбол
Гана обыграла Мали и обеспечила себе выход в 1/4 финала на Кубке африканских наций
Футбол
Юношеская сборная России стала победителем Мемориала Гранаткина
Футбол
Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьих
Футбол
Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски много
все новости
ВФЛА
ВФЛА
WADA
WADA