Защитник юношеской сборной России Никита Поляков: Мне нечасто приходится забивать победные мячи

Защитник юношеской сборной России Никита Поляков поделился мнением о победе своей команды над сборной Казахстана в финале Мемориала Гранаткина.

- Нечасто мне приходится забивать победные мячи. В атаке мы действовали не грубо, было несколько стычек, но так бывает. В конце мы поддавили соперника, ребята все - молодцы, выдержали. От победы только положительные эмоции, все очень рады. Здорово, что Михаил Галактионов смог собрать такую команду, - передает слова Полякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале Мемориала Гранаткина юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.