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«Фиорентина» обыграла «Кьево»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Кьево» и «Фиорентиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Фиорентины».

В составе победителей отличились Кристиан Тельо, Кума Бабакар и Федерико Кьеза. «Фиорентина» набрала 33 очка и занимает восьмое место. У «Кьево» 25 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

Матч

Кьево - Фиорентина - 0:3 (0:1)

Голы

Тельо 18 (0:1). Бабакар 52 (0:2). Кьеза 90 (0:3).

Состав

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Цесар, Качиаторе, Гобби (Иско, 82), Бастиен (Хетемай, 73), Бирса, де Гузман, Кастро, Меджорини, Пеллисье (Инглезе, 54)

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало (Томович, 82), Весино, Валеро, Бадель, Санчес Морено, Кьеза, Бабакар, Бернардески (Кристофоро, 66), Тельо (Оливейра, 46)

Предупреждения:

Бирса, 17; Цесар, 40; Меджорини, 59 - Санчес Морено, 36; Бернардески, 65

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

21 января 20:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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