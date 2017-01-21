«Фиорентина» обыграла «Кьево»
Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Кьево» и «Фиорентиной»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Фиорентины».
В составе победителей отличились Кристиан Тельо, Кума Бабакар и Федерико Кьеза. «Фиорентина»
набрала 33 очка и занимает восьмое место. У «Кьево» 25 очков и 12-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
21-й тур
Матч
Кьево - Фиорентина - 0:3 (0:1)
Голы
Тельо 18 (0:1). Бабакар 52 (0:2). Кьеза 90 (0:3).
Состав
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Цесар, Качиаторе, Гобби (Иско, 82), Бастиен (Хетемай, 73), Бирса, де Гузман, Кастро, Меджорини, Пеллисье (Инглезе, 54)
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало (Томович, 82), Весино, Валеро, Бадель, Санчес Морено, Кьеза, Бабакар, Бернардески (Кристофоро, 66), Тельо (Оливейра, 46)
Предупреждения:
Бирса, 17; Цесар, 40; Меджорини, 59 - Санчес Морено, 36; Бернардески, 65
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
21 января 20:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция