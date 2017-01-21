Никита Симонян: Будем думать над тем, чтобы пригласить на Мемориал Гранаткина топовые сборные

Вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о планах на следующий Мемориал Гранаткина.

- Мы будем думать над тем, чтобы пригласить топовые сборные. Будем их убеждать, уговаривать, чтобы турнир имел большую значимость, чтобы он был лучше по напряжению, по мастерству. Это сложный момент, те, кого мы приглашаем, не всегда дают согласие. Такие страны как Италия, Франция, Бразилия. У них на этот счет есть свои аргументы, будем работать.

Приятно, что Россия выиграла, но для нас важно, чтобы у главной команды был резерв, чтобы ребята совершенствовали свое мастерство. Победа есть победа, однако мне хотелось бы более слаженной, результативной игры. Правильно, что Кубок Содружества упразднили, потому что команды приезжали не с основными составами, а Мемориал Гранаткина будет сохранен, - передает слова Симоняна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале турнира юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.