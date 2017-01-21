«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Алдервейрелд получил травму и был заменен
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд получил травму в матче
против «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии. Из-за этого он был
заменен.
О степени серьезности повреждения информации пока нет. Бельгийца на 65-й минуте заменил Гарри Уинкс. На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу «Сити».
В текущем сезоне 27-летний Тоби Алдервейрелд провел 19 матчей за «Тоттенхэм» и забил один мяч.
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)2-й тайм
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Отаменди, Клиши (Стоунз, 84), Сабалета, Туре, Сане, Стерлинг (Габриэл, 82), де Брюйне, Силва, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Роуз, Уокер, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция