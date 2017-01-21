«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Алдервейрелд получил травму и был заменен

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд получил травму в матче против «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии. Из-за этого он был заменен.

О степени серьезности повреждения информации пока нет. Бельгийца на 65-й минуте заменил Гарри Уинкс. На тот момент счет в матче был 2:1 в пользу «Сити».

В текущем сезоне 27-летний Тоби Алдервейрелд провел 19 матчей за «Тоттенхэм» и забил один мяч.