Михаил Галактионов: На Мемориале Гранаткина надо корректировать сроки и количество команд

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от победы над сборной Казахстана в финале Мемориала Гранаткина (1:0).

– Наверное, не все получилось по качеству игры, но об этом надо в меньшей степени думать, потому что это финал. Благодарен ребятам, что сумели терпеть и переламывать то, что не получается. Мы создали не так много эпизодов, но появился шанс, и его реализовали. Ребята – молодцы, что вписали свое имя в историю турнира.

– Есть ли критические замечания об организации турнира?

– Я уже неоднократно говорил – и мою позицию знают в РФС – что у турнира очень длинный срок, очень большое количество команд, идет наслоение. На этапе подготовки это большая вероятность получения травмы. Клубы этого опасаются, потому что игроки там на подходе к первым командам, они выходят из отпуска, у них нет тренировочного процесса и велика вероятность травматизма. Поэтому я уже неоднократно высказывал, что все надо корректировать: и сроки, и количество команд. Очень тяжело проходить такую длинную дистанцию, дай бог, чтобы все были здоровы. Надеюсь, у следующего возраста все будет в порядке, я хочу провести новогодние праздники дома.

– Ваше будущее с этой командой известно?

– Еще не готов сказать. Думаю, по приезду у нас будет диалог с руководством, и мы поймем, в каком направлении двигаться дальше, - приводит слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.