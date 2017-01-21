Директор Мемориала Гранаткина: На следующем турнире хотим собрать выпускников - Бирхоффа, Кантона, Канчельскиса

Директор Мемориала Гранаткина Дмитрий Шнейдер поделился мнением о развитии турнира в будущем.

- Каждый турнир рассматривается через призму чемпионата мира. Надеемся, что зрителям понравилось, соревнования посетили более 50 тысяч человек.

Мы готовим к сюрпризы следующему, юбилейному, Мемориалу Гранаткина. Постараемся собрать более представительный состав команд. Самая главная идея - собрать выпускников турнира, ведь из него вышли футболисты мировой величины: Оливер Бирхофф, Эрик Кантона, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой. Мы постараемся пригласить звезд для мастер-классов, семинаров, а, может, сделаем сборную, которая сыграет на турнире.

Напомним, в финале турнира юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

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