Скотт Кроксал выиграл второй этап Red Bull Crashed Ice в Финляндии, Кочуков - 16-й

Канадский райдер Скотт Кроксал стал лучшим на этапе Кубка мира по скоростному спуску на коньках, который прошел в финском Ювяскюля.

Вторым финальную гонку закончил американец Максвелл Дюнн, третьим стал победитель первого этапа американец Кэмерон Нэш. На четвертом месте канадец Джон Фишер.

Лучшим из россиян стал Владислав Кочуков, расположившийся на 16-м месте. Эта позиция стала наивысшей в карьере для российского райдера.

Напомним, следующий этап пройдет в финском Рауталампи 28 января.