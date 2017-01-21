Каролина Плишкова: Возможно, Остапенко играла лучше, но я также заслужила победу

Пятая ракетка мира Каролина Плишкова подвел итог матчу с Еленой Остапенко из Латвии (4:6, 6:0, 10:8) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Мне пришлось очень трудно, и думаю, в конце мне немного повезло. Она играла очень хорошо, возможно, даже лучше меня. Но я очень рада, что вышла в четвертый раунд впервые в своей жизни.

Когда она повела 5:2 в третьем сете, она стала ошибаться немного чаще. Я оставалась в игре даже несмотря на то, что сломала ракетку. Я продолжала бороться и также заслужила победу.

Я просто старалась попадать каждым мячом в корт, потому что она играла в очень агрессивной манере. В третьем сете ей пришлось непросто, и я почувствовала это», – приводит слова Плишковой официальный сайт Australian Open.

В 1/8 финала 24-летняя чешская теннисистка сыграет с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.