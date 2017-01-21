Каролина Плишкова: Возможно, Остапенко играла лучше, но я также заслужила победу
Пятая ракетка мира
Каролина Плишкова подвел итог матчу с Еленой Остапенко из Латвии (4:6, 6:0,
10:8) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
«Мне пришлось очень трудно, и думаю, в конце мне немного повезло. Она играла очень хорошо, возможно, даже лучше меня. Но я очень рада, что вышла в четвертый раунд впервые в своей жизни.
Когда она повела 5:2 в третьем сете, она стала ошибаться немного чаще. Я оставалась в игре даже несмотря на то, что сломала ракетку. Я продолжала бороться и также заслужила победу.
Я просто старалась попадать каждым мячом в корт, потому что она играла в очень агрессивной манере. В третьем сете ей пришлось непросто, и я почувствовала это», – приводит слова Плишковой официальный сайт Australian Open.
В 1/8 финала 24-летняя чешская теннисистка сыграет с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Остапенко Е. (Латвия) - 4:6, 6:0, 10:8
Место и дата
21 января 13:15, , Онлайн-трансляция