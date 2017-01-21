РБ «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»

РБ «Лейпциг» дома взял верх над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Марвин Комппер (6-я минута) и Тимо Вернер (45-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Хесус Вальехо (67-я).

Отметим, что у гостей уже на третьей минуте был удален вратарь Лукаш Градецки.

Команда Ральфа Хазенхюттля с 39 очками по-прежнему занимает второе место, на три балла отставая от лидирующей «Баварии». Ее сегодняшний соперник с 29 очками - на шестой строчке.

В следующем туре РБ «Лейпциг» 28 января примет «Хоффенхайм», а «Айнтрахт» днем ранее сыграет в гостях с «Шальке».