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РБ «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

РБ «Лейпциг» дома взял верх над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Марвин Комппер (6-я минута) и Тимо Вернер (45-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Хесус Вальехо (67-я).

Отметим, что у гостей уже на третьей минуте был удален вратарь Лукаш Градецки.

Команда Ральфа Хазенхюттля с 39 очками по-прежнему занимает второе место, на три балла отставая от лидирующей «Баварии». Ее сегодняшний соперник с 29 очками - на шестой строчке.

В следующем туре РБ «Лейпциг» 28 января примет «Хоффенхайм», а «Айнтрахт» днем ранее сыграет в гостях с «Шальке».

Матч

РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0 (2:0)

Голы

Комппер 7 (1:0). Вернер 45 (2:0). Вальехо Х. 67 (3:0 - автогол).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Комппер, Ильзанкер (Бурк, 71), Бернардо, Кейта, Демме, Вернер (Кайзер, 80), Забитцер, Поульсен (Сельке, 62)

Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Чендлер, Очипка, Эктор, Вальехо Х., Гачинович (Баркок, 72), Маскарель, Хасебе, Хргота (Линднер, 5), Ребич (Сеферович, 72)

Предупреждения:

Сельке, 71 - Ребич, 15; Маскарель, 69

Удаления:

нет - Градечки, 3

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

21 января 20:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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