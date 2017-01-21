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Главный тренер юношеской сборной Казахстана: В финале Мемориала Гранаткина победил сильнейший, но мне не стыдно за своих ребят

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов поделился впечатлениями от поражения в финале Мемориале Гранаткина против России (0:1).

– Могу гордиться своими ребятами. Было предматчевое волнение, все-таки играть в финале - определенная психология. Тем не менее ребята многого достигли. Они могут ходить с поднятой головой, но, как я им сказал, не задрав нос. Наша основная задача – подготовка к отборочным играм чемпионата Европы, и Мемориал Гранаткина помог нам приобрести большой международный опыт. Благодарны нашим болельщикам: нас поддерживали президент и генеральный менеджер Федерации футбола Казахстана, консул Казахстана, еще мои друзья из сферы бизнеса.

Это была уже шестая игра, в функциональном плане не хватало. Во втором тайме внесли коррективы, где-то в раздевалочке ребята получили. После перерыва полностью проявили ту игру, которую должны были показать с первых минут. Победил сильнейший, но мне не стыдно за своих ребят, - приводит слова Павлова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале турнира юношеская сборная России обыграла сверстников из сборной Казахстана со счетом 1:0. В составе россиян единственный гол на 27-й минуте забил Никита Поляков.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимали участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
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