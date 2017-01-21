Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия17 : 18Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Карелин: Родченков действует по принципу «чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, член Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Александр Карелин поделился мнением о деятельности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам применения допинга в России.

Накануне в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами.

«Сейчас Родченков рассказывает, что без запрещенных препаратов нельзя выиграть Олимпийские игры. Но ведь это фальшь, химера, которую он намеренно делает. Это же из разряда: чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят.  Чем больше мы это обсуждаем, ведь тем хуже обстоит ситуация с происходящим. Мы же все дальше и дальше уходим от здравомыслия. Сначала он выдает свою преступную деятельность за государственную стратегию, сегодня мы пожинаем плоды этих докладов канадских юристов», - цитирует Карелина «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валентин Балахничев о фильме «Икар»: Из нас опять пытаются сделать всемирное злоБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал премьеру американского документального фильма «Икар», главным героем которого стал экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.В США состоялась премьера фильма «Икар» с участием РодченковаВ США, в рамках кинофестиваля «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Его главным героем стал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о Родченкове«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о РодченковеВ газете Los Angeles Times опубликовали детали фильма о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.Павел Колобков: Не знаю, чего ждать от нового фильма с участием РодченковаМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не знает, чего ждать от нового фильма с участием Григория Родченкова.Кого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеКого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеСегодня в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут фильм о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории.«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в РоссииВиталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас.Источник: Родченков опасается за свою жизньБывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории боится расправы, говорится в материале британского издания Daily Mail.20 января в США будет показан фильм «Икар» с участием РодченковаДокументальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет впервые показан публике 20 января.Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Александр Карелин: Решение МОК – не против России, а против спорта как таковогоТрехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета проверить допинг-пробы российских спортсменов после Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов.Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о личности Григория Родченкова в скандальном деле о допинге.Владимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьВладимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта».Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA РодченковаКак сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.Следователь: Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминовПо словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Советский спорт» изучает опубликованные материалы, с которыми работала комиссия Ричарда Макларена.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.
Главные новости
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
Футбол
Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай
Футбол
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
Биатлон
Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в Антерсельве
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо
Биатлон
IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно
Футбол
Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости
Футбол
Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духом
Футбол
Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
все новости
Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости
Александр Карелин
Александр Карелинвсе новости