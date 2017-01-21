Александр Карелин: Родченков действует по принципу «чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят»

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, член Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Александр Карелин поделился мнением о деятельности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам применения допинга в России.

Накануне в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами.

«Сейчас Родченков рассказывает, что без запрещенных препаратов нельзя выиграть Олимпийские игры. Но ведь это фальшь, химера, которую он намеренно делает. Это же из разряда: чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят. Чем больше мы это обсуждаем, ведь тем хуже обстоит ситуация с происходящим. Мы же все дальше и дальше уходим от здравомыслия. Сначала он выдает свою преступную деятельность за государственную стратегию, сегодня мы пожинаем плоды этих докладов канадских юристов», - цитирует Карелина «Р-Спорт».