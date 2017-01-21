«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

Первый тайм завершился безрезультатно, а во втором хозяева забили два мяча после ошибок Уго Льориса. Сначала голкипер пытался головой выбить мяч, но промахнулся, и Лерой Сане забил в пустые ворота. Затем французский вратарь не удержал мяч в руках, чем воспользовался Кевин де Брюйне.

Впрочем, «шпорам» удалось отыграться. Деле Алли откликнулся на навес и с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку. После этого Кейн (возможно, находясь в офсайде) пяткой сбросил мяч на Сон Хын Мина, и кореец сравнял результат. До этого в спорной ситуации Андре Марринер не назначил пенальти, когда в спину подтолкнули Рахима Стерлинга, и тот не сумел пробить достаточно сильно.

«Тоттенхэм» набрал 46 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 43 очка и пятое место.

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22-й тур