«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
Первый тайм завершился безрезультатно, а во втором хозяева забили два мяча после ошибок Уго Льориса. Сначала голкипер пытался головой выбить мяч, но промахнулся, и Лерой Сане забил в пустые ворота. Затем французский вратарь не удержал мяч в руках, чем воспользовался Кевин де Брюйне.
Впрочем, «шпорам» удалось отыграться. Деле Алли откликнулся на навес и с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку. После этого Кейн (возможно, находясь в офсайде) пяткой сбросил мяч на Сон Хын Мина, и кореец сравнял результат. До этого в спорной ситуации Андре Марринер не назначил пенальти, когда в спину подтолкнули Рахима Стерлинга, и тот не сумел пробить достаточно сильно.
«Тоттенхэм» набрал 46 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 43 очка и пятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
22-й тур
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция