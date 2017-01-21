Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников

Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Нету, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, рассказал, что в первое время после крушения самолета испытывал проблемы со сном.

«Сейчас я могу спать, однако каждую ночь я вижу своих одноклубников. Мое пребывание в Колумбии (там футболист проходил курс лечения) было пыткой. Когда я вышел из комы, я не мог спать более полутора часов. Я думал о том, что произошло. То время было очень тяжелым, но сейчас мне спокойнее», - приводит слова Нету Lenta.ru.

По словам игрока, он вспомнил дни, проведенные со своими товарищами, когда впервые вернулся в раздевалку на стадионе команды.

«Было очень тяжело, но я сделал это, несмотря на всю грусть, которую я чувствую из-за гибели моих одноклубников. Эта раздевалка хранит множество хороших воспоминаний», - сказал защитник.

Напомним, следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября. На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов: Нету, Алан Рушел и Жаксон. Обнаруженный живым вратарь команды Маркос Данило позднее скончался в больнице.