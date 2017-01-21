Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия17 : 18Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Нету, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, рассказал, что в первое время после крушения самолета испытывал проблемы со сном.

«Сейчас я могу спать, однако каждую ночь я вижу своих одноклубников. Мое пребывание в Колумбии (там футболист проходил курс лечения) было пыткой. Когда я вышел из комы, я не мог спать более полутора часов. Я думал о том, что произошло. То время было очень тяжелым, но сейчас мне спокойнее», - приводит слова Нету Lenta.ru.

По словам игрока, он вспомнил дни, проведенные со своими товарищами, когда впервые вернулся в раздевалку на стадионе команды.

«Было очень тяжело, но я сделал это, несмотря на всю грусть, которую я чувствую из-за гибели моих одноклубников. Эта раздевалка хранит множество хороших воспоминаний», - сказал защитник.

Напомним, следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября. На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов: Нету, Алан Рушел и Жаксон. Обнаруженный живым вратарь команды Маркос Данило позднее скончался в больнице.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка БразилииМолодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка БразилииСкоро эти парни станут игроками основного состава.«Атлетико Насьональ» получил премию честной игры от ФИФА за решение отдать Копа Судамерикана «Шапекоэнсе»В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию честной игры получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».Защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков командыЗащитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, посетил раздевалку команды и поприветствовал новичков, которые будут представлять основу клуба в предстоящем сезоне.Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение из-за нехватки топливаСтала известна причина крушения самолета, на борту которого находилась футбольная команда «Шапекоэнсе», сообщает The Guardian.«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футболАлан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.«Шапекоэнсе» вручили Южноамериканский кубокБразильский клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка, сообщает El Tiempo.Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч в память и «Шапекоэнсе»Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч 25 января в память о жертвах авиакатастрофы с командой «Шапеконсе».«Шапекоэнсе» начал переговоры с бывшим полузащитником «Алании»Бразильский клуб «Шапекоэнсе» начал переговоры с белорусским полузащитником бразильского происхождения Ренаном Брессаном. Об это в своем аккаунте twitter сообщил журналист Родриго Гулар.Провал Алекса, возрождение Дуду и возвращение Витиньо. Итоги чемпионата БразилииПровал Алекса, возрождение Дуду и возвращение Витиньо. Итоги чемпионата Бразилии«Советский спорт» – об итогах чемпионата Бразилии, и о том, как сыграли известные в России бразильцы.Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместеПолузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.«Барселона» предложила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турниреКак сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб выслал официальное приглашение бразильскому «Шапекоэнсе» с предложением принять участие в предсезонном турнире Кубок Жоана Гампера, который состоится в 2017 году.«Шапекоэнсе» отказался от трехлетней защиты от вылета из серии АБразильский «Шапекоэнсе», несмотря на трагедию, которая унесла жизни большинства игроков команды, следующий сезон намерен отыграть на общих условиях.КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признан победителем Копа СудамериканаЮжноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.Эйдур Гудьонсен: Я готов сыграть за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меняИзвестный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен заявил, что готов сыграть за «Шапекоэнсе». Он предложил команде свою помощь в связи трагедией, которая унесла жизни большинства игроков.Роналдиньо не будет играть за «Шапекоэнсе»Информация о том, что Роналдиньо может возобновить карьеру ради выступлений за «Шапекоэнсе», не соответствует действительности.КОНМЕБОЛ присудила «Шапекоэнсе» победу в Южноамериканском кубкеЮжноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.«Шапекоэнсе» будет признан победителем Копа СудамериканаБразильская команда «Шапекоэнсе», попавшая в авиакатастрофу в Колумбии, будет признана победителем Кубка Южной Америки.Роналдиньо и Рикельме могут возобновить карьеру ради выступления за «Шапекоэнсе»Знаменитые футболисты Роналдиньо и Хуан Роман Рикельме, вероятно, возобновят карьеру. Бразилец и аргентинец могут сыграть за «Шапекоэнсе».«У нас нет топлива!» Последние слова пилота и прощание с «Шапекоэнсе»«У нас нет топлива!» Последние слова пилота и прощание с «Шапекоэнсе»В Бразилии и Колумбии сотни тысяч болельщиков почтили память игроков и тренеров «Шапекоэнсе», а также журналистов, погибших в авиакатастрофе
Главные новости
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
Футбол
Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай
Футбол
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
Биатлон
Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в Антерсельве
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо
Биатлон
IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно
Футбол
Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости
Футбол
Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духом
Футбол
Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
все новости
Шапекоэнсе
Шапекоэнсекалендарьстатистика