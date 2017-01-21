Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духом

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.

Напомним, южнокорейский форвард сравнял счет на 77-й минуте.

«В первые десять минут второго тайма мы пропустили два мяча, однако вернулись в игру. Таков наш характер. Наш дух силен и каждый хотел заработать очко. Я очень счастлив результатом», - приводит слова игрока BBC Sport.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает второе место в АПЛ, на шесть баллов уступая «Челси». У «синих» игра в запасе с «Халл Сити», которая пройдет в воскресенье в Лондоне.