Уэйн Руни: Спасибо Бобби Чарльтону за его теплые слова после матча

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии (1:1). Нападающий Уэйн Руни, чей гол принес его команде ничью, после игры поблагодарил Бобби Чарльтона, рекорд которого он побил сегодня.

«Для меня большая честь стать лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед». Спасибо сэру Бобби Чарльтону за его теплые слова после игры. Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку. Как всегда, вы были великолепны», - написал Руни в своем твиттере.

Huge honour to become leading goalscorer for @ManUtd. Thanks to @SirBobby for his kind words after the game 😀 pic.twitter.com/uNhazgqNbQ