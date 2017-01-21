Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия17 : 18Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уэйн Руни: Спасибо Бобби Чарльтону за его теплые слова после матча

Источник:  Twitter.comКомментарии

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии (1:1). Нападающий Уэйн Руни, чей гол принес его команде ничью, после игры поблагодарил Бобби Чарльтона, рекорд которого он побил сегодня.

«Для меня большая честь стать лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед». Спасибо сэру Бобби Чарльтону за его теплые слова после игры. Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку. Как всегда, вы были великолепны», - написал Руни в своем твиттере.

 

 

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время 31-летний форвард сравнял счет ударом со штрафного. Он забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и обогнал сэра Бобби Чарльтона, у которого 249 голов. Таким образом, Руни  стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Матч

Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)

Голы

Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).

Состав

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович

Предупреждения:

Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очкоГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошоГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливостиБывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духомНападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.АПЛ. 22-й тур. «Ливерпуль» уступил «Суонси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата Англии.«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничьюМатч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Алдервейрелд получил травму и был замененЗащитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд получил травму в матче против «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии. Из-за этого он был заменен.Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение нападающего команды Уэйна Руни.Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьихГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии.Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски многоНападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал достижение, которое он установил сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).Маурисио Почеттино: Исторически «Тоттенхэм» был более заметным, чем «Манчестер Сити»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем 22-м тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» сравнил два клуба.«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эвертона».Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни спас свою команду от поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» - 1:1. Этот мяч стал историческим для нападающего.Дубль Кэрролла принес «Вест Хэму» победу над «Мидлсбро»Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Вест Хэмом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест Хэма».Гол Руни спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче со «Сток Сити»«Сток Сити» дома сыграл внчью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»«Ливерпуль» дома уступил «Суонси» (2:3) в 22-м туре чемпионата Англии.Антонио Конте: Диего Коста отдает всего себя в каждом матче за «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что его конфликт с нападающим команды Антонио Конте исчерпан.Уго Льорис о Деле Алли: В этом парнишке есть изюминкаВратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в восторге от партнера Алли Деле.«Может, я недостаточно хорош для этих игроков?» Главный матч Хосепа Гвардиолы«Может, я недостаточно хорош для этих игроков?» Главный матч Хосепа Гвардиолы«Советский спорт» анонсирует матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в 22-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» едет в Сток не для того, чтобы продолжить беспроигрышную сериюГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча со «Сток Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.
Главные новости
Биатлон
Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено
Футбол
Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай
Футбол
Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
Биатлон
Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в Антерсельве
Футбол
Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо
Биатлон
IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно
Футбол
Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости
Футбол
Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духом
Футбол
Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости