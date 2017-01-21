Дарья Гаврилова: Перед жеребьевкой так и сказала, что Australian Open выиграю или я, или Плишкова

26-я ракетка мира Дарья Гаврилова рассказала о своих эмоциях после победы над Тимеа Бачински из Швейцарии (6:3, 5:7, 6:4) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Это круто! Что я могу сказать? Я просто вымотана, но очень довольна. Очень устала. Матч получился очень сложным. Но если честно, я этого и ждала. Сейчас чувствую облегчение. Теперь я понимаю, насколько трудно добраться до второй недели турнира «Большого шлема». Для меня непросто одерживать легкие победы. Мне кажется, я из тех игроков, которым приходится биться за каждый мяч. Теперь я это использую», – сказала 22-летняя Гаврилова, выступающая за Австралию.

В 1/8 финала ее соперницей станет пятая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, которая также в трех сетах победила Елену Остапенко из Латвии.

«Она играет невероятно. Я легко ей проиграла два раза. Определенно она показывает сейчас свой лучший теннис.

Перед жеребьевкой я так и сказала журналистам: если я не выиграю турнир, это сделает Плишкова.

Я очень уважаю ее. Мне придется показать свою лучшую игру, чтобы победить ее», – приводит слова Гавриловой официальный сайт Australian Open.