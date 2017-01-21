Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).
Напомним, на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу манкунианцев их форвардр Рахим Стерлинг вышел один на один с Уго Льорисом, однако его сзади подтолкнул Кайл Уокер. Нападающий устоял на ногах, но удар у него не получился. Главный судья Андре Марринер поссчитал, что нарушения не было.
«Рефери необходима храбрость, чтобы дать за это красную карточку и назвачить пенальти. Если бы Стерлинг упал, это было бы простое решение. Но к тем, кто честен, нет справедливости», - написал Оуэн в своем твиттере.
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция