Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Напомним, на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу манкунианцев их форвардр Рахим Стерлинг вышел один на один с Уго Льорисом, однако его сзади подтолкнул Кайл Уокер. Нападающий устоял на ногах, но удар у него не получился. Главный судья Андре Марринер поссчитал, что нарушения не было.

«Рефери необходима храбрость, чтобы дать за это красную карточку и назвачить пенальти. Если бы Стерлинг упал, это было бы простое решение. Но к тем, кто честен, нет справедливости», - написал Оуэн в своем твиттере.