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Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Напомним, на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу манкунианцев их форвардр Рахим Стерлинг вышел один на один с Уго Льорисом, однако его сзади подтолкнул Кайл Уокер. Нападающий устоял на ногах, но удар у него не получился. Главный судья Андре Марринер поссчитал, что нарушения не было.

«Рефери необходима храбрость, чтобы дать за это красную карточку и назвачить пенальти. Если бы Стерлинг упал, это было бы простое решение. Но к тем, кто честен, нет справедливости», - написал Оуэн в своем твиттере.

Матч

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)

Голы

Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн

Предупреждения:

Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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