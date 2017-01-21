IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно

Сегодня в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут.

Как сообщает «Матч ТВ», российские биатлонисты продолжат выступления. Ни один спортсмен не будет дисквалифицирован или отстранен. При этом продолжится расследование по семи биатлонистам из России. Все, кто выступает на Кубке мира и Кубке IBU, автоматически попадут в группу тестирования, а в феврале в организации обсудят необходимость создания специального конгресса по этому вопросу. Кроме того, еще раз проверят пробы всех действующих биатлонистов с Олимпиады в Сочи.

Напомним, 22 декабря на основании расследования в отношении биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух участников Олимпийских игр в Сочи, чьи имена не называются, а также отобрал у России этап Кубка мира в Тюмени.