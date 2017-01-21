Агент: Ткачев останется в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, продолжит сезон в самарском клубе.

«Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», – приводит ТАСС слова агент игрока Владимир Дейнека.

Напомним, Ткачев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды летом 2016 года. Соглашение между клубами рассчитано до конца нынешнего сезона.

В 12 матчах премьер-лиги 27-летний полузащитник забил два гола.

Отметим, что ранее ЦСКА вернул из аренды защитника Виктора Васина.

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