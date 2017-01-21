Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо
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тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю ничью с «Тоттенхэмом»
(2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.
Напомним, манкунианцы по ходу встречи вели со счетом 2:0.
«Мы играли хорошо, это был выдающийся матч, и жаль, что так случилось. Мы создали больше шансов, но победить не смогли. «Эвертон» в прошлом матче удалил по нашим воротам четыре раза и четыре раза забил. Завтра мы будем счастливее, но сегодня нам грустно, потому что мы играли хорошо», - цитирует Гвардиолу BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция