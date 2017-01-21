Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.
«Сложный матч для обеих команд. Стоит признать, что соперник был лучше в первой половине и, наверное, заслужил большего. Нам повезло, что счет остался 0:0. Во втором тайме игра стала более ровной. Мы пропустили два мяча, и нам было трудно вернуться в игру, но ребята верили в себя и это очень важно. Мы набрали очень ценное очко», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция