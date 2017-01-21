Олунга, которым интересовался ЦСКА, уедет в Китай

Форвард «Юргордена» Майкл Олунга продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего нападающего из Кении также претендовал ЦСКА.

«Я пока не могу ничего подтвердить, но если Олунга перейдет в другой клуб, это станет самым дорогим трансфером в истории «Юргордена», – приводит Expressen слова агента игрока Патрика Морка.

По данным издания, новым клубом Олунги станет «Гуйчжоу Чжичэн», который по итогам прошлого сезона вышел в суперлигу Китая. А сумма трансфера составит 40 миллионов крон (4,2 миллиона евро).

Стороны близки к соглашению, и официально о переходе может быть объявлено в ближайшие дни.

Добавим, что Олунга забил 12 голов в 27 матчах чемпионата Швеции прошлого сезона.