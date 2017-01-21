Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился подробностями решения IBU по поводу доклада Макларена и упомянутых там российских биатлонистов. Он отметил, что по 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование было приостановлено.

«Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала. 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения. Наши друзья из США и Чехии недовольны, Баба Яга опять против. Верим в чистый российский спорт, наши спортсмены всех победят!

Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно: двое остаются отстраненными, по 7 атлетам расследования продолжаются. По 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено», – написал Губерниев в своем Instagram.

Как сообщает «Матч ТВ», российские биатлонисты продолжат выступления. Ни один спортсмен не будет дисквалифицирован или отстранен. При этом продолжится расследование по семи биатлонистам из России. Все, кто выступает на Кубке мира и Кубке IBU, автоматически попадут в группу тестирования, а в феврале в организации обсудят необходимость создания специального конгресса по этому вопросу. Кроме того, еще раз проверят пробы всех действующих биатлонистов с Олимпиады в Сочи.

Напомним, 22 декабря на основании расследования в отношении биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил двух участников Олимпийских игр в Сочи, чьи имена не называются, а также отобрал у России этап Кубка мира в Тюмени.