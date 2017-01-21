«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ
«Ростов-Дон» одержал
победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового
этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.
Самым результативным игроком матча стала левая крайняя «Ростов-Дона» Виктория Борщенко, забившая восемь голов.
«Ростов-Дон» набрал четыре очка и возглавил группу C. В четвертом туре 28 января «Ростов-Дон» и «Битигхайм» сыграют в Ростове-на-Дону.
Напомним, ранее в субботу еще две российские команды играли с соперниками из Германии. «Кубань» победила «Лейпциг», а «Лада» проиграла «Метцингену».
Людвигсбург
(Германия)
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа C
4-й тур
«Битигхайм»
(Германия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 20:23 (11:13)
«Ростов-Дон»: Лунде, Мехдиева; Борщенко (8), Кабрал Барбоса (5), Родригес (4), Манагарова (2), Черноиваненко (1), Дембеле (1), Макеева (1), Сень (1), Башкирова, Бобровникова, Петрова, Сливинская, Вяхирева.
Турнирное положение:
1. «Ростов-Дон» – 4 очка (3 игры). 2. «Бьясен» (Норвегия) – 4 (3). 3. «Битигхайм»
– 2 (3). 4. «Эрд» (Венгрия) – 2 (3).