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«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ

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«Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.

Самым результативным игроком матча стала левая крайняя «Ростов-Дона» Виктория Борщенко, забившая восемь голов.

«Ростов-Дон» набрал четыре очка и возглавил группу C. В четвертом туре 28 января «Ростов-Дон» и «Битигхайм» сыграют в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее в субботу еще две российские команды играли с соперниками из Германии. «Кубань» победила «Лейпциг», а «Лада» проиграла «Метцингену».

Людвигсбург (Германия)

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа C

4-й тур

«Битигхайм» (Германия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 20:23 (11:13)

«Ростов-Дон»: Лунде, Мехдиева; Борщенко (8), Кабрал Барбоса (5), Родригес (4), Манагарова (2), Черноиваненко (1), Дембеле (1), Макеева (1), Сень (1), Башкирова, Бобровникова, Петрова, Сливинская, Вяхирева.

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 4 очка (3 игры). 2. «Бьясен» (Норвегия) – 4 (3). 3. «Битигхайм» – 2 (3). 4. «Эрд» (Венгрия) – 2 (3).

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