Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)
Полузащитник Марсиньо, с которым на этой неделе расторгла соглашение «Уфа», подписал контракт с «Газиантепспором» на полтора года, сообщает официальный твиттер турецкого клуба.
В этом сезоне 30-летний бразилец в 11 матчах РФПЛ заработал одну желтую карточку.
«Газиантепспор» после 17-ти туров занимает последнее место в чемпионате Турции.
HOŞGELDİN MARCİNHOhttps://t.co/R5im1dxIMU pic.twitter.com/uY8xjkzvWK— Gaziantepspor Kulübü (@GaziantepsporSK) 21 января 2017 г.
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