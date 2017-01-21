Экс-полузащитник «Уфы» Марсиньо подписал контракт с «Газиантепспором» (фото)

Полузащитник Марсиньо, с которым на этой неделе расторгла соглашение «Уфа», подписал контракт с «Газиантепспором» на полтора года, сообщает официальный твиттер турецкого клуба.

В этом сезоне 30-летний бразилец в 11 матчах РФПЛ заработал одну желтую карточку.

«Газиантепспор» после 17-ти туров занимает последнее место в чемпионате Турции.

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