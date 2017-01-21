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Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Египта и Уганды завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.

В концовке решающий мяч забил Абдалла Эль Саид. После второго тура лидирует в группе D сборная Ганы, которая набрала шесть очков. Она обеспечила себе выход в 1/4 финала. Египет идет вторым с четырьмя очками. У Мали одно очко, у Уганды - ноль.

Кубок африканских наций

Габон

Группа D

2-й тур

Матч

Египет - Уганда - 1:0 (0:0)

Голы

Эль-Саид 89 (1:0).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Хегази, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хамед (Эль-Саид, 59), Собхи (Варда, 66), Эль-Ненни, Хассан М. (Абдельмонейм, 79), Салах М., Мохсен

Уганда: Оньянго, Игума (Олойя, 90), Очайя, Жууко, Валусимби, Вассва, Мия (Вадада, 81), Кизито Д., Аучо, Мавежже, Масса (Шабан, 65)

Предупреждения:

Хамед, 24 - нет

Судья:

Маланг Дьедиу (Сенегал)

Место и дата

21 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция

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