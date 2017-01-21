Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских наций
Матч второго тура группового турнира Кубка африканских наций
между сборными Египта и Уганды завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.
В концовке решающий мяч забил Абдалла Эль Саид. После второго тура лидирует в группе D сборная Ганы, которая
набрала шесть очков. Она обеспечила себе выход в 1/4 финала. Египет идет вторым с четырьмя очками. У Мали одно очко, у Уганды - ноль.
Кубок африканских наций
Габон
Группа D
2-й тур
Матч
Голы
Эль-Саид 89 (1:0).
Состав
Египет: Эль-Хадари, Хегази, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хамед (Эль-Саид, 59), Собхи (Варда, 66), Эль-Ненни, Хассан М. (Абдельмонейм, 79), Салах М., Мохсен
Уганда: Оньянго, Игума (Олойя, 90), Очайя, Жууко, Валусимби, Вассва, Мия (Вадада, 81), Кизито Д., Аучо, Мавежже, Масса (Шабан, 65)
Предупреждения:
Хамед, 24 - нет
Судья:
Маланг Дьедиу (Сенегал)
Место и дата
21 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция