«Бордо» обыграл «Тулузу»
Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Тулузой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бордо».
В составе победителей единственный мяч забил Валентин Вада. В
концовке Малколм могу увеличить преимущество хозяев, но не реализовал пенальти.
«Бордо» набрал 29 очков и занимает восьмое место в чемпионате
Франции. У «Тулузы» 26 очков и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
21-й тур
Матч
Голы
Вада 1 (1:0).
Состав
Бордо: Приор, Пелленар, Левчук, Паллуа, Сабали (Гайич, 46), Плашил (Сертич, 65), Оливейра (Ролан, 79), Камано, Тулалан, Вада, Лаборде
Тулуза: Лафон, Силла (Тойвонен, 53), Жюльен, Мубандже, Диоп, Амьен-Аду, Блен, Трехо (Лукебакио, 78), Дурмаз (Пье, 61), Бодиже, Брайтвайт
Незабитые пенальти
Малком (Бордо), 75
Предупреждения:
Плашил, 59; Оливейра, 76 - Мубандже, 73
Удаления:
нет - Бодиже, 43
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
21 января 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция