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«Бордо» обыграл «Тулузу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бордо».

В составе победителей единственный мяч забил Валентин Вада. В концовке Малколм могу увеличить преимущество хозяев, но не реализовал пенальти.

«Бордо» набрал 29 очков и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Тулузы» 26 очков и десятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

Матч

Бордо - Тулуза - 1:0 (1:0)

Голы

Вада 1 (1:0).

Состав

Бордо: Приор, Пелленар, Левчук, Паллуа, Сабали (Гайич, 46), Плашил (Сертич, 65), Оливейра (Ролан, 79), Камано, Тулалан, Вада, Лаборде

Тулуза: Лафон, Силла (Тойвонен, 53), Жюльен, Мубандже, Диоп, Амьен-Аду, Блен, Трехо (Лукебакио, 78), Дурмаз (Пье, 61), Бодиже, Брайтвайт

Незабитые пенальти

Малком (Бордо), 75

Предупреждения:

Плашил, 59; Оливейра, 76 - Мубандже, 73

Удаления:

нет - Бодиже, 43

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

21 января 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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