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Владимир Гомельский: У кого-то из конкурентов Уэстбрука персональных болельщиков было гораздо больше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Расселл Уэстбрук
Расселл УэстбрукИсточник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о непопадании защитника «Оклахомы-Сити» Расселла Уэстбрука в стартовую пятерку команды Запада на Матч всех звезд НБА.

– Система придумана таким образом, чтобы вызвать наибольший интерес болельщиков. У кого-то из конкурентов Уэстбрука персональных болельщиков было гораздо больше. Вот и получилось, что лучший универсальный защитник лиги не попал в стартовую пятерку. Несправедливо, но интересно. Тренер Запада исправит это по ходу матча.

Я бы не менял систему отбора стартеров на Матч всех звезд. Эта система подогревает интерес публики, – написал Гомельский.

Стоит отметить, что Уэстбрук является лидером сезона по результативности – 30,6 очка за игру. В нынешнем сезоне он записал в свой актив 21 трипл-дабл за 44 игры. 

Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января, а также голосования игроков и журналистов. 

За команду Запада сыграют Стефен Карри, Кевин Дюрант (оба – «Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»). В стартовой пятерке команды Востока оказались Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс (оба – «Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»). 

Игра состоится 19 февраля на домашней арене команды «Нью-Орлеан Пеликанс». Запасных игроков будут выбирать главные тренеры команд.

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